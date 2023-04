Ofrecen 10 mil pesos por perro asesinado

No encuentran dueño de perro asesinado por elementos de Bomberos voluntarios Monclova, la defensa del imputado Jonathan Esaú ofrece 10 mil pesos como reparación del daño, sin embargo al no contar con la persona que resulta como víctima indirecta, solicitaran al juez que otorgue 24 horas para que el Ministerio Publico de información del paradero de la persona.

También lee: "Yo sí creo en los Bomberos de Monclova": Diana Salazar

La tarde de este miércoles se celebró la audiencia que solicito la defensa de Jonathan Esaú para una salida alterna y en el que se requiere la presencia de la víctima indirecta en este caso el dueño del perrito que fue asesinado, sin embargo tras no encontrarlo se solicitó al juez una nueva audiencia para el siguiente viernes, solicitud que fue aceptada mientras tanto permanecerá en prisión preventiva pero en instalaciones del C4 en Frontera.

"No existe la persona propietaria del perro, dieron un domicilio falso, recorrí toda la colonia y no existe el domicilio y en la investigación el Ministerio Publico dice que se presentó una persona que no trae identificación y que vive en algún domicilio solo existe un nombre y un domicilio que no existe."

"Todas las salidas alternas es necesario que la victima indirecta este presente, ya cuando se den los medios o no existe esta persona, ya se puede depositar una cantidad de dinero y darle beneficio a esa persona." Finalizó.