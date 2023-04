"Yo sí creo en los Bomberos de Monclova": Diana Salazar

MONCLOVA, COAHUILA. – Dice el dicho: "Ni todos los que están son, ni todos los que son están", para expresar que por el comportamiento de una persona, no se puede juzgar a todo un grupo y prueba de ello, son los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova.

Y es que tras la matanza de perritos en las instalaciones municipales, ejecutadas por Bomberos de Monclova en las últimas semanas los integrantes de este heroico cuerpo de rescate, han sido han sido tachados, calumniados y juzgados por el lamentable comportamiento de tres integrantes.

CIUDADANA MONCLOVENSE CLAMA POR AYUDA PARA RESCATAR GATO ATRAPADO

Este martes 25 de abril, Diana Salazar, trasmitió en vivo en su cuenta de Facebook, que tras escuchar en repetidas ocasiones el maullido de un gato mientras conducía su carro y cansada de buscar al "michi" procedió a abrir el cofre del auto y para su sorpresa ahí estaba atrapado el felino.

El pequeño michi de color gris, se encontraba atrapado junto a la batería del carro y pese a sus esfuerzos, tras muchos intentos no podía liberarlo, por lo que a través de redes sociales pidió ayuda, ya que el felino podía morir.

Comenta Diana Salazar quien se ha dado a conocer por ser una valiente guerrera que ha vencido el cáncer, que gracias a la trasmisión en vivo, muchas personas se acercaron a ayudar a rescatar al gato y que incluso recibió la llamada de Bomberos para preguntarle si ella permitía que los rescatistas la ayudarán.

Al llegar, los bomberos Verónica Zavala y Jesús Villa, tras varios minutos y gracias a su preparación, lograron rescatar al gatito, lo alimentaron e incluso lo llevaron con una veterinaria.

"YO SÍ CREO EN LOS BOMBEROS DE MONCLOVA"

En entrevista para Periódico La Voz, Diana Salazar expresó que le impactó mucho y que incluso le dolió, fue el hecho de que los bomberos pidieran permiso, cuando antes del escándalo eran considerados los héroes sin capa.

"Me hablan de bomberos y me dicen, señora es que nos están reportando esto, pero no sabemos si usted quiere que vayamos a ayudarla. No es justo que por todo lo que se ha hecho con lo de los perritos que a mi me duele, pero porque ellos tienen que trabajar con miedo. Sí vengan porque yo sí creo en ustedes, yo si confió en ustedes", señaló textualmente.

Dijo que Dios y la justicia se encargarán de juzgar a los bomberos que procedieron mal, "es triste que tantos bomberos pongan su amor como lo pusieron con el gatito" y que hoy son juzgados y declarados culpables por el proceder de algunos malos elementos.

"A mi me gusta rescatar lo bonito de mi Monclovita la Bella. Y este acto que ustedes realizaron demuestra que no todos somos iguales. Gracias porque no solo rescataron al gato, sino que también le buscaron una fundación para darle atención y buscarle un hogar. Fui testigo de cómo pusieron su corazón para rescatarlo sin lastimarlo. Mil, mil gracias a Bomberos de Monclova. Dios me los Bendiga a todos", publicó Diana en su cuenta de Facebook.