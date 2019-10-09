Ofrecen ayuda a hombres violentos

El Centro de Empoderamiento y la Escuela de Psicología de la Unidad Norte están trabajando en el proyecto “Nuevas Masculinidades”, con el que se pretende crear grupo de hombres que han violentado a sus parejas y poder ayudarles a crecer como personas y compañeros.

A principios del 2019 se firmó un acuerdo entre ambas partes, el día de ayer la titular del Centro de Empoderamiento, Deyanira Nájera, acudió a la escuela para dar el visto bueno al proyecto dirigido a los hombres que fueron denunciados por sus parejas o bien, a hombres que se han dado cuenta de las conductas violentas.

“Estamos buscando trabajar con los hombres que han ejercido o están ejerciendo violencia, porque de nada sirve atender a la mujer y que termine regresando al hogar o con el mismo hombre a quien no se le han quitado los guantes blancos o dialogado con él”, dijo Benjamín Silva Luévanos.

Junta a Emanuel Ibarra estarán trabajando en el proyecto, el cual tendrá dos vías, una es la preventiva donde acudirán a las escuelas y empresas para concientizar y tratar de tener nuevos recursos para tratar la violencia hacia las mujeres. Por otro lado, es poder establecer grupos de terapia o bien, que sean hombres que desean mejorar dichos aspectos.

Debido a que es algo nuevo, desconocen si será difícil de realizar y el acercamiento que tengan los varones, en Chihuahua y Sonora si se ha trabajado bien con proyectos parecidos. Esperan que para finales de este año puedan iniciar el servicio ya que afinen otros elementos del proyecto.

“Aunque sea complicado queremos ofrecer este espacio por el bien de la mujer violentada y él mismo, para que crezcan como pareja, compañeros y como hijos, que trabajen el enojo de otra forma y no reacciones violentamente”.