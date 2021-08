Ofrecen ´medicina´ falsa contra Covid

Monclova, Coah.- Autoridades de salud supervisarán farmacias y hospitales ante la alerta de medicamento falso y vacunas contra el Covid-19, Faustino Aguilar Arocha exhortó a la ciudadanía a no caer en las promociones y recordó que no está autorizada la compra de vacunas de cualquier biológico.

El titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria mencionó, revisarán que no tengan vacunas contra el Covid-19 a la venta, esto no ha sido autorizado por el gobierno federal y aunque los estados quieren adquirirla directamente, no se ha aprobado ni hay fecha cercana.

Desde el inicio de la vacunación en el mes de enero se dieron otras alertas de vacunas falsas del laboratorio Pfizer, CanSino y AstraZeneca, hasta el momento no hay casos de personas que haya caído en la compra ilegal del producto.

"Lo que pasa es que no les hace efecto la supuesta vacuna, no se obtiene el beneficio como con las vacunas originales, no sabemos que contenga para saber si hay efectos secundarias. Además, en el caso de la vacuna Pfizer se tiene que refrigerar a 70 grados bajo cero".

Así mismo, el medicamento Remdesivir pertenece a una clase de medicamentos llamados antivirales, desde el inicio de la pandemia ha sido mencionado por diversos doctores y especialistas para tratar la enfermedad de pacientes contagiados.

"Salió un lote falso del medicamentos, por lo que las autoridades y verificadores acudirán a los hospitales, clínicas como farmacias, con el fin de corroborar que sean los originales y no piratas".