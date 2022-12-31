Olvidan el amor y prefieren la abundancia

MONCLOVA., COAH.-Este año las personas dejaron atrás el portar prendas rojas para atraer el amor y dieron preferencia a las amarillas para la abundancia y las blancas para la salud, así lo informó la señora María Clara Ledezma, propietaria de un negocio ubicado en la calle Hidalgo de la Zona Centro de Monclova, quien aseguró que la adquisición del “calzón rojo” quedó atrás, pues la pandemia dejó a un alto porcentaje de ciudadanos con una salud mermada y con los recursos económicos limitados.

Luego de los festejos de navidad y año nuevo en donde las personas realizaron diversos rituales para atraer abundancia, amor y salud, los comerciantes dieron a conocer que en los últimos años el amor se estabilizó o simplemente pasó a segundo grado para dar paso a la búsqueda de la salud por todos los medios, incluso por el lado del fetichismo.

“Antes venían sobre todo las mujeres y llevaban su calzón rojo buscando el amor, pero ahora fue el amarillo para el dinero y el blanco para la salud los que más se comercializaron, esperamos que por la pandemia la mayoría de las parejas se hayan estabilizado y por ello no fue necesario portar este tipo de artificios para atraer al ser amado”.

Mencionaron que durante diciembre del 2022 las ventas se recuperaron, sin embargo sí se observó más prudencia de la población, pues contrario a años anteriores a la pandemia, la gente no despilfarró tanto, incluso acudían a los negocios para adquirir algo en específico, con la intención de no salirse de sus presupuestos establecidos.