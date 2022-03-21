Omiten consultas pacientes crónicos

El Hospital Amparo Pape de Benavides aumentó la atención a pacientes con enfermedades crónicas en un cien por ciento, las personas dejaron de asistir en el mes de enero y febrero, resultado en graves descompensaciones de su salud.

El director Ángel Cruz García Rodríguez mencionó que llegan inestables a la sala de Urgencias pero en condiciones de ser reversibles los síntomas, padecen de descompensación diabética, descompensación de hipertensión y otras enfermedades crónicas degenerativas.

Los pacientes refieren que se trataban en su casa con o sin medicamento, lo que resultó en afectación de su sistema, por eso se quedan internados de uno a dos días antes de ser dados de alta y en vigilancia domiciliaria, por parte de sus familiares.

“De 1 paciente que teníamos en esos meses ahora atendemos de 5 a 6, es decir, incrementó un cien por ciento. El equipo médico intenta ayudarlos en su estabilización, para que puedan retirarse lo antes posible”.

Señaló que actualmente tienen a un paciente varón que lleva 7 días hospitalizados por este problema, se le complicó su salud y hasta que no se encuentre bien, no podrá retirar del nosocomio.