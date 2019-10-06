Operan a cientos en programa de la vista

Más de 315 personas han sido operadas a través de la Fundación Vista Sana y clínica Laser Plus de Monterrey, un beneficio para la gente de Monclova y la región a bajo costo.

Griselda Irasema Arreguín Cuellar; regidora.

La regidora Griselda Irasema Arreguín Cuellar señaló que tienen dos años trabajando con dicha clínica y los pacientes han sido operados con gran éxito, por lo que se han convertido en la mejor opción para ser la recomendación para que más gente se anime y aproveche.

No por ser un servicio a un costo más bajo que en el mercado es un servicio malo, a través de esta fundación se brinda calidad en cirugías de cataratas, retinas, procedimientos láser.

Señaló que muchos pacientes tienen acceso a cirugías de especialidad visual a bajo costo y opción de crédito a pagarlas desde 6 hasta 24 meses, hay ocasiones en que acuden 14 pacientes por mes hay ocasiones que son 24.

Además se tienen 680 lentes graduados a bajo costo, mucha gente aunque son derechohabientes del seguro, debido a que se alargan las consultas con especialista de lo visual, corren el riego de estar esperando y que el problema se agrave y ya no tenga solución.

La clínica ha comprado equipo más moderno, de quinta de generación para aparte de ser económicas estén a la vanguardia.