Operan agencias de viaje “patito”

El comisionado de turismo de la Cámara de Comercio en Monclova dio a conocer que al menos 10 agencias de viaje que operan en la Región Centro no cuentan con el Registro Nacional de Turismo.

Armando de la Garza Gaytán expuso que la temporada vacacional de verano se convirtió en un “dolor de cabeza” para muchas familias, grupos e instituciones que contrataron viajes porque la empresa incumplió con los servicios publicados.

“Esto nos obliga a exigir a las autoridades verificar el Registro Nacional de Turismo que es obligatorio para operar cualquier agencia, hotel y restaurante”, señaló el también vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles.

Dijo que la Región Centro se detectaron algunas agencias que no cuentan con su registro como Viajes Condor, Viajes Coahuila, Viajes Solecito, Monclova Tour, Viajes M y M, Viajes Nina, Viajes GL, entre otros.

“Al parecer ellos rentan autobuses que no son de su propiedad, por lo que no se hacen responsables de los inconvenientes que se presenten en el camino. Además no tienen instalaciones, operan desde una casa, un local de ropa o por internet y no tienen seguro para el pasajero”, agregó.

Por lo anterior, consideró que las autoridades deben actuar para evitar que estos negocios continúen operando y exhortó a los ciudadanos investigar antes de contratar un viaje y verificar que la empresa de turismo cuenta con el registro nacional.