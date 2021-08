Opina Sacerdote; ‘Necedad’ aumenta contagios

La necedad de la ciudadanía es lo que ha llevado a incrementar los contagios por Covid-19, la iglesia católica pidió a seguir los protocolos de salud, aunque ya estén vacunados, el Padre Claudio Longoria recordó que no son inmunes ante la enfermedad la cual sigue arrebatando vidas de personas.

El sacerdote externó durante la homilía que se volvió a aumentar el número de contagios por Covid-19 en la región centro, pero no ha sido por la falta de acción del gobierno, sino por la necedad de la ciudadanía, que sigue saliendo, viajando y reuniéndose sin sana distancia.

“Porque nos cuestionamos tanto y porque no hacemos las cosas, ya están criticando al gobierno cuando anunciaron que se multará a quien no use el cubre bocas, pero cuántas personas no lo están portando cuando salen”

Indicó que muchos piensan que al tener la vacuna contra la enfermedad ya no se podrán contagiar y son inmunes, cuando es todo lo contrario, ayuda a prevenir síntomas fuertes y a que el paciente no sea hospitalizado.

Lo que realmente vale para que una persona no se contagie es al sana distancia, lavarse las manos como el uso del cubre bocas, señaló el sacerdote, y solo manteniendo los protocolos de salud es que se podrá demostrar al fe y la preocupación por el prójimo.

“Ahí vamos a demostrar que tanto creemos en Dios, con algo simple y sencillo como cuidarnos, no se desesperen ya que mientras más personas haya que no usan cubre bocas, los contagios seguirán en aumento”.