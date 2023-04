"Ordenó matar a los perros": Acusa ex bombero a Cesar de la masacre

Monclova; Coah.-El candidato a diputado local por el distrito V César Flores Sosa fue señalado como el autor intelectual de la tortura y asesinato de perros ejecutada por elementos de Bomberos de Monclova, esto durante la audiencia celebrada la tarde de ayer en el Centro de Justicia y en el que Jonathan "N" es acusado por el delito de maltrato y crueldad animal.

"Fue César Flores quien realizó una llamada telefónica a Humberto y pidió que mataran al animal y lo grabaran en video. También se recibió la llamada de Jesús Obed "N" pidiendo que mataran al perro", agregó.

"Jonathan no aceptó matar al can y fue amenazado con sembrarle droga, sin embargo este no accedió pero tuvo que sujetar al perro con un soga, después de masacrarlo, Humberto "N" se dirigió vía telefónica a Cesar Flores exclamando" Señor ya quedo, cuantos más quiere", reiteró.

En una audiencia con una duración de tres horas, la defensa del imputado mostro capturas de pantalla de una conversación de Gabriela "N" también bombero voluntario y en el que le explica que el candidato a diputado Cesar Flores puede ayudarlos si graban un video en donde mencionen que fue Agustín Ramos y Obed fueron quienes dieron la orden de matanza de perros.

Después del desahogo de pruebas presentadas ante el juez y en el que solicitaba la defensa de Jonathan "N" fuera no vinculado a proceso, el juez penal Oscar Cadena opto por vincularlo a proceso, ya que las pruebas presentadas por el Ministerio Publico así como un video se aprecia que si participa en un hecho catalogado como delito.

Enseguida se solicita un plazo de dos meses para investigación y mientras debería permanecer en prisión preventiva como medida cautelar en el centro penitenciario de Saltillo.

Sin embargo la abogada particular del imputado Juanita Olalde solicitó el tiempo de 48 horas para que se presente una formulación de salida alterna, misma que se autoriza y será el próximo miércoles 26 de abril a las 3:30 de la tarde en el centro de justicia penal, mientras tanto permanecerá en el C4 en ciudad Frontera.