Organizadora de viaje denuncia fraude en hotel Varali de Mazatlán

Un total de 47 monclovenses fueron estafados al contratar un viaje a Mazatlán durante este periodo vacacional, luego que el hotel Varali desconociera las reservaciones argumentando que fue hackeado, sin ser este el único caso.

Leticia Maldonado, organizadora del viaje, señaló que en 15 años de organizar los viajes, jamás se había enfrentado a una situación similar, en donde el hotel desconoció los pagos que se realizaron.

Señaló que en días pasados viajaron a la ciudad Mazatlán como parte del viaje, al llegar al hotel se les pidió que no descendieran porque habían presentado una serie de problemas con otras agencias.

"El guardia me dijo que no se bajara la gente únicamente la coordinadora, porque se había tenido un problema con otros dos camiones a los que no se le había reconocido el pago en el hotel".

Señaló que es un hotel nuevo, "bonito", por lo que nunca pensó que se cometieran ese tipo de estafas.

Comentó que desde meses atrás se realizó la reservación y se realizaron pagos parciales y se liquidó la cuenta 10 días antes como solicitó el hotel, con un pago total de 113 mil pesos, por los 47 pasajeros.

Pese a contar con todos los comprobantes de pago, correos y detalles de reservación, el personal del hotel negó la existencia de cualquier contrato y sugirió que el establecimiento había sido "hackeado", algo que Maldonado considera poco creíble.

Mencionó que intentó obtener apoyo de las autoridades locales, incluyendo la Procuraduría (de Justicia), a la Profeco y servicios de emergencia, pero asegura que nadie le ofreció una solución.

"Le hablamos al 911, fuimos a la Procuraduría, a la PROFECO pero nadie hizo nada. Nos dijeron que la denuncia la teníamos que interponer en Monclova, porque desde acá se hizo la reservación, pero el hotel está en Mazatlán, lo que pasa es que únicamente no quisieron atendernos".

Ante la situación, los propios viajeros, muchos de ellos clientes frecuentes, se organizaron para costear un nuevo hotel por su cuenta, el cual deberá ser reembolsado por la propia organizadora.

Maldonado lanzó una alerta a coordinadores de viajes para que extremen precauciones al contratar servicios turísticos, pues según le comentaron en el lugar, este tipo de fraudes no son nuevos.