Organizan Congreso de Emprendimiento

Los alumnos del Programa de Honors consiguieron reunir a estudiantes de secundaria y bachillerato en un evento que prometió ser un encuentro con empresarios que través de conferencias, una mesa redonda y un taller generaron ideas de valor y promovieron una cultura de innovación.

Como invitados especiales asistieron directivos de Altos Hornos de México, Ing. Gerardo García Castelán y el C.P. Ariel Martínez, estuvo presente también el licenciado Diego Arpee Fernández, director de administración de PAS- Cardinal; la directora de expansión, Vicky Marcos; Mary Tere Robles, directora general y Argelia Riquejo, directora de secundaria y bachillerato de este prestigioso colegio.

El programa ofreció la conferencia en inglés "The path to become your own boss", impartida por el ingeniero Mario Coronado, cofundador de Olmo Capital y CEO de Qualianz, quien compartió su experiencia para hacer reflexionar a los jóvenes sobre el futuro que desean. Por su parte, el licenciado Diego Arpee, tercera generación del fundador de la red de colegios PAS-Cardinal, ofreció un recorrido de tópicos que integran "El ecosistema interno de un emprendedor"; en su exposición compartió sus experiencias como estudiante de maestría en la Universidad de Berkeley y anécdotas de su vida personal que han sido claves en su visión de liderazgo.

El congreso también tuvo la oportunidad de reunir a tres emprendedores reconocidos de la ciudad en una mesa redonda. Los panelistas fueron Rosa Isela Sánchez, Harry Turner y Victor Harb. Su charla giró sobre el trabajo exigente y demandante; su empatía con el público logró generar una participación activa en la sesión de preguntas que permitieron al auditorio conocer algunos secretos del éxito en los negocios.

Como última actividad del programa, Deyra Charles, profesora de cátedra de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, impartió un taller de emprendimiento con el método Design Thinking. Durante una hora los alumnos potenciaron su creatividad para generar ideas de valor.

Los jóvenes organizadores tuvieron el apoyo solidario de patrocinadores que se unieron generosamente al objetivo de promover espacios de liderazgo. Principalmente, porque estos jóvenes se están preparando para tomar la estafeta y convertirse en los nuevos empresarios, promotores de oportunidades de empleo, de proyectos adecuados a las problemáticas actuales con actitudes propositivas y responsabilidad social.

Alumnos, directivos, invitados, expositores y profesores tuvieron una mañana muy especial y esperarán más en su segunda edición el próximo año, cuyo reto es generar propuestas de innovación que respondan a una sociedad con oportunidades para todos.