Orgulloso "El Taz" De ser monclovense

Orgulloso de representar a Monclova a nivel internacional el boxeador Moisés Calleros García "el Taz Calleros" viene de la competencia internacional que se desarrolló en Londres, Inglaterra.



En la búsqueda de su Campeonato Internacional en la categoría Mosca, "el Taz Calleros" dijo que por un error el referí paró la pelea en el 4to round.

"Mi error fue bajar la mano izquierda, el contrincante me conectó con la derecha y me caí, yo me levanté, pero el referí suspendió la pelea, yo podía dar más, apenas estaba agarrando ritmo", explicó.

Ayer, el boxeador monclovense visitó la Presidencia Municipal con el interés de ver al Alcalde Mario Dávila y agradecerle todo su apoyo.

Dijo que por ahora solo piensa en descansar y disfrutar a su familia, pero asegura que está en el mejor momento de su carrera de boxeo así que continuará esforzándose.

Su sueño es llegar a competir en un campeonato nacional o internacional aquí en Monclova, su ciudad natal.

Asegura que ha vivido de todo a lo largo de su vida deportista, y actualmente tiene en su haber 48 o 49 peleas profesionales y 50 amateur. De las cuales tiene 11 pérdidas, 36 ganadas y un empate.

Entre sus experiencias, añadió que recuerda un ring de tierra en Progreso, Coahuila "ahí me llevó mi entrenador Juan "La Marsopa" Castro y la verdad se debe aprender de todo".

Aseguró que no ha sido nada fácil, pero con esfuerzo y tenacidad se logran los sueños, así que exhortó a los jóvenes que les interesa este deporte para que sigan en el camino y avancen'.

Indicó que es indescriptible la emoción que siente cada vez que lejos de su tierra suena el himno nacional, ve la bandera mexicana ondear y en su cinturón que dice Monclova, luego lo presentan y lo mencionan que viene de Monclova, Coahuila, México, "se siente muy bonito".

Su inspiración y motivación para inmiscuirse en el mundo del box fue un pariente suyo, Josafat "El Leoncito" Pérez "su mamá es prima de mi papá y él marcó mi vida, mi inspiración".