Orientan a trabajadores en trámite de pensión

Ante la inquietud que existe en el tema de las pensiones, trabajadores de la Sección 147 recibieron asesoría por parte de un especialista y se les brindó orientación sobre lo que se requiere para tramitarla, sobre todo a los obreros que están por concluir su periodo dentro de la empresa.

Existe incertidumbre entre los trabajadores, lo cual aumento ante el interés del Secretario de Hacienda por modificar la edad de retiro de 65 a 68 años de edad, a lo que se oponen los trabajadores.

Carlos Torres Terrazas, vocero de la Sección 147 manifestó que el pasado jueves se dio una reunión con trabajadores que están por retirarse, para dar información con respecto a los trámites que tienen que hacer.

“Hay dudas, más que nada los que están próximos a retirarse, más que nada los obreros de 57 a 58 años de edad, que ya se anotaron y que están viendo para tener su papelería en regla”.

Dejó en claro que están en contra de la postura del Secretario de Hacienda y señaló que el funcionario federal desconoce la vida laboral que lleva un obrero, que en realidad disfruta poco tiempo de su retiro, por lo que dijo que si se aprueba, o ven que avanza la propuesta en este sentido, se impondrán como sindicato para manifestarse.

Señaló que esta iniciativa se realiza con el interés de pagar menos tiempo la pensión a los trabajadores y mencionó que es diferente la situación de un obrero, a un funcionario que tiene poco desgaste físico en su trabajo.