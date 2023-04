¡Otra vez! Deja AHMSA sin sueldo a algunos empleados de confianza

MONCLOVA, COAHUILA. – Nuevo incumplimiento de Altos Hornos de México a sus empleados de confianza; la tarde del viernes les pagó una quincena atrasada, pero solo a algunos, situación que molestó e indignó a los trabajadores afectados, quienes ya cumplieron un mes sin salario.

Pese a que el compromiso que se hizo con los empleados de confianza y con las esposas de los trabajadores que se manifestaron este viernes, era que por la tarde-noche del mismo día, les sería depositada una de las dos quincenas que les adeudan, este beneficio, solo se dio a algunos trabajadores.

Así las cosas, para este sábado 15 de abril, cientos de trabajadores no sindicalizados de Altos Hornos, cumplieron un mes sin recibir salario y eso no es todo, ya han transcurrido 105 días del 2023 y la empresa aún no les entrega el dinero que ahorraron durante el año pasado.

Entrevistados por Periódico La Voz, algunos empleados de confianza celebraban que les había pagado al menos una quincena, señalaban que aún no les había depositado, por lo que no saben como afrontaran sus compromisos económicos de este fin de semana.

Pese a no pagar ahorro del 2022, les descuentan el de 2023

Además de que la empresa no les ha entregado el dinero que ahorraron durante el 2022 y que debieron depositárselos desde finales del año pasado, una de las esposas de los empleados de confianza, denunció que Recursos Humanos de AHMSA les esta descontando un dinero de sus quincenas por concepto del ahorro 2023.

"Les están reteniendo el ahorro de este año cuando no se le ha pagado el ahorro del año pasado. Los descuentos siguen cuando no nos han liquidado el pasado. Yo no entiendo, cuando ese ahorro es una aportación que hizo el trabajador porque lo tocan. ¿Quién se tomo la libertad de jinetear ese dinero? Y hasta la fecha ya estamos en el mes de abril y no nos han resulto nada", expresó la señora Guadalupe Vázquez.