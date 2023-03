Padece UAC la peor crisis de su historia

MONCLOVA., COAH.-La Universidad Autónoma de Coahuila está pasando por la peor crisis económica de todos los tiempos, o cual repercute en rubros importantes como es la investigación y el fondo de pensiones, por lo que el Rector tiene que hacer un excelente manejo de los recursos económicos para mitigar el retiro de fondos y apoyos de la federación que eran destinados para los rubros antes mencionados.

Luis Carlos Talamantes, Coordinador de la Unidad Norte de la UAdeC aplaudió la labor del rector Salvador Hernández quien ha mantenido a flote con el buen manejo de los recursos, rubros importantes como el pago de pensiones y el área de investigación con apoyo del Gobernador del Estado.

Dijo que la crisis que se vive actualmente en la universidad es simular a la que está viviendo la empresa Altos Hornos de México, ya que los recortes presupuestales pegaron en las áreas más importantes.

"Nuestros investigadores están molestos porque nos dejaron en cero al CONACYT que es con lo que ellos hacían sus proyectos e investigaban, recibiendo apoyos fuertes para la investigación, sin embargo este rubro quedó en ceros y por ello a quienes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores se les asignó más horas frente a grupo para que le dieran paso a su carrera académica mientras se soluciona el detalle de la falta de inversión de la federación".

Talamantes Arredondo mencionó que ellos reciben por año un estímulo por todo lo que ellos desempeñan, publican, diseñan, los proyectos que presentan, sin embargo eso poco a poco se ha ido recortando hasta prácticamente dejarles una situación lamentable económicamente hablando.

"Nuestros investigadores ya no tiene el deseo de investigar y crear, lo cual es un pilar de la universidad, con esto se vieron afectados más de 200 investigadores, además también se está batallando para la partida del fondo de pensiones, lo cual no ha fallado gracias a que el Rector ha solicitado el apoyo del gobernador y ha realizado un buen manejo de los recursos para que los ex. Trabajadores de la UAdeC puedan recibir sin falta su pensión".