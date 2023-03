Padecen hambre Imelda y sus hijos

MONCLOVA., COAHUILA.-La pobreza no le permite dar educación a sus hijos, pues viven al día con la caridad que los vecinos les dan, hace limpieza a cambio de un "taquito" para los más pequeños y los grandes de tan solo 13 y 19 años de edad en ocasiones trabajan para ayudarla, sin embargo la señora Imelda no tiene para darles de comer y pide el apoyo de la comunidad.

Habitantes de una humilde vivienda ubicada en la calle 31 número 1212 de la colonia Guerrero, esta familia vive al día con grandes carencias, lo cual provocó que ninguno de los cuatro hijos de doña Imelda asista a la escuela.

"Si los tuve un tiempo en la escuela, pero las maestras ya no me los quisieron, me decían que eran muy chiflados y me los dieron de baja, yo sinceramente no puedo tener un trabajo de plana porque no puedo dejar a mi niño de 3 años solo, pero en ocasiones las vecinas me llevan a sus casas a lavar trastes o limpiar y me ofrecen comida a cambio, lo cual acepto pues es una necesidad que no siempre puedo cumplir".

El sueño, una fiesta para Luis Francisco:

Dentro de las múltiples carencias con las que viven , Alejandra de 11, Miguel Ángel y Juan Carlos al lado de su madre, existe un sueño que tienen en común, que es festejar los 3 años de Luis Francisco, es por ello que piden a la comunidad que les apoye.

"Mi niño cumple 3 años el 17 de este mes y quiere una fiesta de "Paw Patroll" una payasita se ofreció a reunirme algunas cosas, pero aún nos falta el pastel o quequitos, pero sobre todo la ropa y el calzado para la fiesta, pues mis hijos simplemente no tienen"

Los pequeños quienes se encontraban descalzos y con ropa ya muy usada, tenían en su cara la esperanza de ese festejo que debido a su situación económica nunca han vivido, por lo que se solicita el apoyo a la comunidad para cumplir el sueño de Francisco.

Unas sillas, un sillón pero sobre todo una despensa para poder comer.

La difícil situación que vive esta familia es palpable, pues viven en una pequeña casa que no cuenta con lo necesario para darles un espacio cómodo donde dormir y comer, pues aunque tienen una pequeña mesa, no tienen sillas, no cuentan con un sillón ni camas suficientes para que los pequeños tengan privacidad.

"Yo soy sola, no salgo a trabajar porque mi hijo es muy pequeño y no puedo dejarlo solo, mucha gente te puede contratar pero con niño no, necesito que me ayuden con despensa para que mis hijos puedan comer como es debido, ellos comen taquitos que los vecinos nos ofrecen, pero pocas veces comen algo preparado en casa, pues dinero para despensa no hay".

Cabe mencionar que esta familia habita una muy humilde vivienda en la colonia Continental Guerrero hasta donde pueden acudir quienes gusten donar ropa de niña y calzado de niña de 11 años, ropa para niño de 13 y joven de 19 pero sobre todo el "ajuar" que el pequeño José Francisco de 3 años usará en la fiesta que quieren realizarle este próximo 17 de marzo.