Paga 135 mil por acoso

Llegan a un acuerdo por el delito de acoso sexual en procedimiento abreviado donde el imputado Francisco "N" tuvo que pagar 135 mil pesos en efectivo, no deberá acercarse a 100 metros de la víctima y tener tratamiento psicológico.

De forma extraoficial se informó que se llevó a cabo la audiencia bajo la causa penal 1317/2023 en el Centro de Justicia Penal en la que se reclasificó el delito de abuso sexual hacia un menor de edad. El imputado había sido vinculado a proceso el 22 de noviembre del 2023, sin embargo, en pláticas se solicitó la reclasificación y suspensión condicional del proceso.

No hubo oposición por la parte afectada y se llegaría a una reparación del daño en cantidad ilíquida con el fin de poner fin al proceso y no llegar a la etapa de juicio oral, además de no volver a exponer a los afectados.

El imputado Francisco "N" deberá residir en el municipio de Castaños en la colonia Emiliano Zapata por un periodo de 9 meses, tener tratamiento psicológico ante la instancia Caif y no frecuentar a la víctima ni a su mamá a 100 metros a la redonda, además de tener vigilancia por parte de la autoridad, además se pagó la cantidad aproximada de 135 mil pesos en ese momento.

Además, no deberá cometer delito doloso, señalando que ya tenía otra suspensión condicional por violencia familiar y otra más por portación de arma.