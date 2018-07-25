Paga AHMSA medio ahorro

Este jueves Altos Hornos de México otorgará a sus trabajadores el pago de medio ahorro como apoyo para el regreso a clases, por lo que representantes sindicales pidieron apoyo a las autoridades municipales para reforzar el tema de la vigilancia y evitar que los obreros sean víctimas de un robo o asalto.

El vocero de la Sección 147, Carlos Torres Terrazas, señaló que el día de mañana se hará entrega del recurso a los cientos de trabajadores que lo solicitaron a la empresa con el fin de solventar los gastos escolares.

Piden mayor vigilancia a las corporaciones policiacas.

Serán alrededor 2 mil trabajadores, tan solo de la Planta Uno los que recibirán este recurso, que oscila entre los 8 y los 10 mil pesos de acuerdo al puesto y categoría que desempeñan, por lo que la empresa tendrá una derrama entre los 16 y 20 millones de pesos.

Señaló que ante la importante derrama que tendrá la empresa, solicitarán al Ayuntamiento que se refuerce la vigilancia en las puertas de la empresa, así como en cajeros para evitar que sean víctimas de un asalto.

Así mismo pedirán que se refuerce en la Zona Centro y centros comerciales, por la derrama económica que se registra durante esta temporada.

“Seguridad Pública tiene que reforzar sus medidas de seguridad, será mucho el dinero que circule en estas semanas, por lo que es necesario proteger a la sociedad para evitar que se presenten quejas por robos y asaltos”, indicó.

Representantes sindicales pidieron apoyo a las autoridades municipales para reforzar el tema de la vigilancia y evitar que los obreros sean víctimas de un robo o asalto.