Paga Altos Hornos a los de confianza

Altos Hornos de México cubre de manera parcial el pago de empleados de confianza, en donde se realizó el depósito a una parte de los empleados de diferentes niveles, mientras que el resto está en espera de que se vea reflejado el depósito.

Después de la una de la tarde del día de ayer, se vio reflejado el deposito del pago de una de las quincenas que se tienen pendientes al personal de confianza, luego de que habían pasado varias semanas sin pago.

El pago no se dio para todos los trabajadores, en donde se desconoce la mecánica que se utilizó, ya que el pago no se realizó por niveles como en anteriores ocasiones, sino que se realizó el pago a diferentes niveles, desde los niveles bajos, hasta niveles como el 13, que no habían recibido un pago.

Trabajadores señalaron que tienen la esperanza de que se vea reflejado el pago, esto luego de que el día de hoy se cumple una quincena más, por lo que hay personal que acumula 4 quincenas pendientes, mientras que otros están entre 6 y 7 quincenas.

Se informó que también el pasado lunes, se realizó el depósito de un pago de los vales de despensa, pero se mantienen pendientes de 2 a 3 pagos.

Altos Hornos de México continúa con los problemas para el pago de nómina del personal sindicalizado y de confianza, en donde el día de hoy se cumplen 6 semanas pendientes de pago para el personal sindicalizado y son entre 4 a 7 quincenas pendientes las que se tiene al personal de confianza.