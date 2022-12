Paga hoy Altos Hornos el aguinaldo

Por fin... luego de una semana de espera, trabajadores de Altos Hornos de México, reciben el día de hoy el pago de su aguinaldo, con lo que la empresa cumple con lo dispuesto en la ley, con el pago de dicha prestación.

De acuerdo a lo informado por el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, el día de hoy se realizará el pago de aguinaldo a los trabajadores sindicalizados de las dos plantas de Altos Hornos de México, así como de las minas y la planta lavadora.

Son más de 8 mil trabajadores sindicalizados los que reciben este recurso, que representa una importante derrama económica.

Comentó que incluso, el recurso se pudo ver reflejado desde el día de ayer por la tarde, en que se realiza el deposito en las cuentas de los trabajadores.

El dirigente sindical reconoció el apoyo de la empresa en el pago de dicha prestación, que a pesar de las condiciones en las que se encuentra la acerera, se otorgó una compensación a los trabajadores, para que no se vieran afectados en el promedio del aguinaldo, al no haber producción en sus departamentos.

"A veces la empresa no lo quiere decir por obvias razones, y nosotros tampoco lo decimos, pero ahora si lo quiere mencionar, es un esfuerzo que hace la empresa para el bienestar de los trabajadores, donde se otorgó un bono de producción de un 18 por ciento, donde no se tuvo producción, esto para que no se vieran afectados en su promedio".

La cantidad que reciben los trabajadores varía de acuerdo a la categoría, antigüedad, a las jornadas laboradas, en donde el monto que reciben oscila entre 25 mil a los 55 mil pesos por trabajador.

Leija Escalante, llamo a los trabajadores a cuidar este dinero, que es el patrimonio de los trabajadores y sus familias, exhortándolos a que tomen sus precauciones para evitar que sean víctimas de la delincuencia.

En cuanto al pago del ahorro señaló que se mantiene la fecha para realizar el pago el 12 de enero, tal y como se acordó con la empresa.