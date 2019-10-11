Paga IMSS incapacidad por depósito bancario

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que las embarazadas pueden solicitar el trámite de pago de incapacidad temporal a través de cuenta bancaria y no esperar hasta estar imposibilitadas o en condiciones que ameriten reposo.

Cuando una persona se encuentra enferma o en estado de gravidez, resulta incómodo y en ocasiones riesgoso trasladarse de un lugar a otro, como parte de sus acciones de modernización, ofrece la posibilidad de recibir el subsidio vía depósito en alguna cuenta del asegurado, informa la jefa del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas, Diana Lizett Reyes Martínez.

Con este método no sólo se evitan vueltas al banco y filas, también brinda la posibilidad de disponer del dinero por tiempo ilimitado, ya que con la modalidad tradicional el cobro en el banco se debe realizar antes de 30 días.

Para activar este beneficio, basta con acudir a la ventanilla de Prestaciones Económicas de su clínica correspondiente con identificación oficial, cartilla de citas, CURP, clave interbancaria y una cuenta de correo electrónico.

También se puede expedir a través del portal web www.imss.gob.mx, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica avanzada (FIEL) actualizada, tener a la mano los documentos ya mencionados, entrar al apartado IMSS Digital y dar click en la opción Registro de Cuenta CLAVE, cuya liga es https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-web/portal.

Una vez efectuado el registro, en un lapso de 24 horas se activa el servicio y a partir de ese momento, los pagos de incapacidad se depositarán directamente a esa cuenta. Únicamente el titular puede hacer este trámite, por lo que Reyes Martínez reitera la importancia de hacerlo con anticipación y no esperar hasta que se requiera.