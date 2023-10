Pagan 50 mil por falta de neurólogo en IMSS

Derechohabientes tienen que pagar hasta 50 mil pesos por la falta de médicos neurólogos en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se niega a trasladarlos a otras unidades para revisar las enfermedades.

Mediante redes sociales y en denuncias al Periódico La Voz, familiares de pacientes externaron que en la clínica de Monclova no hay neurólogo que atienda a la población, dejando desamparados y en incertidumbre a las personas.

"Mi hermano casi internado dos meses y no hay neurólogo, no lo pasan a Monterrey, son demasiados protocolos, consultas fuera con neurólogos y nada, mi hermano está muy mal y ni así lo mandan, hemos tocado puertas y nada, no hay apoyo", externó la señora Luz Mar.

Ante la desesperación, muchas personas y familiares etiquetaron en la publicación al director nacional del IMSS, Zoe Robledo, con el fin de que voltee a ver a los pacientes de Monclova y la región centro.

"Aquí los están dejando a los demás, igual como a mi papá, un obrero hace dos semanas, quien estaba malito de su cabeza porque le dio un derrame cerebral y ahí estuvo 15 días. Estando en la Clínica 7 del IMSS, si tienes cáncer o algo en la cabeza, no van a hacer nada por ti ni siquiera enviarte a otra clínica de especialidad", señaló Erika Peña.