Pagan sin contratiempo medio ahorro

Tras la importante derrama económica que se dio el día de ayer con el pago del medio ahorro a los trabajadores de Altos Hornos de México, representantes sindicales piden al comercio de la localidad, que no se cometan abusos en los precios.

El día de ayer se realizó el depósito de medio ahorro a poco más de 4 mil obreros entre las dos plantas, con una derrama que se estima cercana a los 50 millones de pesos, que representan un respiro a la economía local.

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147, informó que la entrega de este recurso se dio sin ningún contratiempo, donde todos los trabajadores que lo solicitaron, recibieron en tiempo y forma su recurso.

Exhortó a los trabajadores a hacer buen uso de este dinero, que es producto del trabajo que se ha realizado a lo largo del año y que es con el fin de apoyarles en su economía ante el regreso a clases.

Indicó que ya existe mayor madurez de los trabajadores y ya no malgastan el dinero, sino que prefieren utilizarlo en su familia y cubrir los gastos necesarios, sobre todo ante la crisis que se registra y el aumento de precios por la inflación.

Así mismo hizo un llamado a los comerciantes, quienes ven un repunte en sus ventas durante esta temporada, para que no se cometan abusos y mantengan sus precios.

"Pedimos que no se cometan abusos, que no porque se genere una derrama económica quieran aumentar los precios de lo que ya se tiene establecido, no pedimos otra cosa, nada más que no aumenten los precios en esta derrama económica que viene, está cerca el regreso a clases, por lo que pedimos que respeten sus precios", indicó.