Pagará AHMSA ISN en ‘abonos’

Altos Hornos de México estableció un convenio la Administración Fiscal General, para el pago en parcialidades del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) de la siderúrgica y sus filiales, debido a la situación por la que atraviesa la empresa.

Durante el 2019 AHMSA se ha enfrentado a una serie de factores que impactó de manera drástica su economía, desde la caída del mercado, el bajo precio, la medida 232, así como el congelamiento de cuentas.

Esto ha ocasionado que la siderúrgica tenga problemas financieros, que ha limitado parte de los pagos que tiene que hacer.

Cristina Amezcua González, titular de la Administración Local de Recaudación de Rentas indicó que la siderúrgica realizó un convenio ante la Administración Fiscal General, para realizar el pago del ISN en parcialidades tanto de AHMSA como sus filiales.

Comentó que se ha cumplido con el esquema de pagos que se estableció y se realizan las aportaciones de manera mensual, aunque se realiza de manera directa a la Administración Fiscal General.

Mencionó que el resto de las empresas locales o proveedores de la siderúrgica cumplen con el pago del ISN y únicamente son pocos los casos que se han tenido que aplicar multas por retraso.

Informó que en la región Centro se cuenta con un padrón de 400 patrones y en su mayoría cumplen con el pago de manera puntual, considerando que se cuenta con un avance en ese tema.

En el caso del pago de derechos de control vehicular, se ha tenido un avance importante y se cuenta con un 70 por ciento de cumplimiento de los contribuyentes.