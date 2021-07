"Pago la renta o arreglo mi casa"

Con el dilema de pagar la renta o reparar los daños que dejó el incendio que consumió su hogar se encuentra Valeria Lizbeth Cruz Banda, quien agradece a Dios que el siniestro no hubiera cobrado vidas humanas.

Valeria trabaja como mesera en "Tacos Chidos" en un horario de 5:00 pm a 3:00 am, ahí venden hamburguesas, taquitos, gringas y demás, afortunadamente le dan permiso de llevarse a su niña de 3 años a trabajar, si no, la hubiera tenido que dejar en su casa la noche del incendio.

La noche del domingo se fue a trabajar y hasta el lugar llegó una vecina, diciéndole que su vivienda estaba en llamas, Velería corrió desesperada, se le hizo eterno el tramo y al llegar ya estaban los bomberos.

"No se veía nada, por lo mismo del humo y a mí se me hizo eterno llegar, me dolió mucho porque yo pago renta aquí y me pasó esto, ahora necesito arreglar la casa, pintarla y no es a cuenta de renta", comentó.

Viviana renta la parte inferior de la vivienda ubicada en la calle Maclovio Herrera de la colonia Loma Linda #614, le cobran mil 500 pesos mensuales, en la parte de abajo vive otra mujer con sus dos hijos.

Fue la mujer y los hijos los que fueron inspeccionados por paramédicos pues estos ya se estaban intoxicando ya que el humo ingreso a la parte de debajo de la vivienda, pero afortunadamente no pasó a mayores.

El incendio se debido a un corto circuito por una extensión con la que contactaban un abanico, se calentó y provocó el incendio que consumió el refrigerador, además de la ropa de su niña y algunos juguetes que se encontraban en el lugar.