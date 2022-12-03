Paguen: responde CFE a AHMSA

La Comisión Federal de Electricidad a través de un comunicado destacó que si Ahmsa no paga el resto que dejó de adeudo de servicio de energía que asciende a 127.04 millones de pesos, seguirá el corte de la luz, porque se comprometieron a liquidar y lo hicieron solo de forma parcial.

En este boletín que firma el Coordinador de Comunicación Corporativa, Luis Bravo Navarro, asegura que el Gerente de Ahmsa, Luis Zamudio Miechielsen, pidió que se postergara el consumo de Octubre y Noviembre para pagar hasta febrero y marzo del 2023.

Por lo tanto, resaltan que lo que pretende la empresa acerera es seguir recibiendo el servicio de energía eléctrica por seis meses sin pagar, con liquidación postergada.

En Octubre de este año, el cobro por la luz a la empresa generó un total de 154.87 millones de pesos que se debieron liquidar el 23 de Noviembre, pero en esa fecha no cumplieron, días después presentaron un pago pero solo cubrieron 27 millones 83 mil pesos.

El 24 de noviembre la empresa acerera emitió un oficio comprometiéndose a pagar el 28 de noviembre el costo de la energía eléctrica, para el día 29 no había pago completo, por eso se cortó el suministro.

Resalta el comunicado que los servicios continuarán suspendidos hasta en tanto el usuario (Ahmsa) haga el pago, mientras, no se reestablecerá la energía.

En el tema de los contratos de suministro de carbón para las plantas de Nava, Coahuila, la CFE destaca que en las pasadas administraciones federales se firmaron dos contratos plurianuales, pero al revisar la calidad del carbón, encontraron que no correspondía al precio que se pagaba.

A raíz de todo esto, la CFE en junio del 2020 rescindió el contrato con la empresa y destacan que la dependencia pagó todos los compromisos financieros que se tienen sobre el contrato, sin que existan adeudos.

Con ello refrendaron la postura de esta administración federal de cerro corrupción al eliminar estas prácticas monopólicas que promovían favoritismos políticos y económicos.