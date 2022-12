Paquito, valiente guerrero monclovense, lucha contra el cáncer

Monclova, Coahuila. - Hasta hace 8 meses, la vida de Paquito, un joven monclovense de 14 años era normal, sin embargo, todo cambio cuando los médicos le confirmaron que dentro de su cuerpo crecía un enorme tumor el cual ya se había extendido; el pequeño guerrero no se rinde y junto con su familia lucha por salir adelante.

¿Quién es Paquito?

"Paquito como todo niño tenía su vida normal, a partir de mayo el empezó con dolores de espalda y de la pierna izquierda, nosotros pensamos que era pues un dolor normal que se había lastimado, en junio su dolor fue insoportable, por lo que acudimos con su médico familiar que empezó a hacerle placas, ultrasonidos y al final el tac de la pierna, ahí es donde sale su tumor", explica su madre.

"El día 22 de junio 2022 lo operaron, de ahí todo iba muy bien, al pasar 15 días sus dolores volvieron al doble de insoportables y con ayuda nos dieron cita en la Clínica 25 del IMSS en Monterrey, aquí su diagnóstico fue un rabdiomiosarcoma alveolar en muslo derecho, tumor en pelvis, metástasis en los pulmones, así como también se estaba afectando el hueso del sacro y cadera", detalló la madre de familia.

Paquito dejó de caminar, ya no podía sentarse y él solo permanecía acostado, "su primera quimioterapia fue la más fuerte, porque sus dolores no cesaban y los calambres eran muy fuertes. No podíamos tocar sus piernas, hasta en su tercera quimioterapia fue que tuvo cambio, sus piernas perdieron fuerza y él no camina".

Ahora por medio de una Fundación él está yendo a fisioterapias, ya con la ayuda de las terapias y ayuda en casa de la familia y amigos es que Paquito se ya se levanta apoyado en una andadera y un bastón.

Su madre explicó que el pasado 18 de noviembre lo iban a operar, pero debido a que su tumor aún tiene actividad y volvió a crecer no lo pudieron intervenir.

Paquito recibirá 3 meses más de quimioterapia, "en esta visita a la Clínica 25 le dieron 5 días de quimioterapias, le van a dar diciembre y enero y el 22 de febrero es la fecha tentativa para la operación primero Dios que el tumor haya vuelto a reducir y se pueda operar."