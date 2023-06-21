Para irse a México Piden apoyo a Mario Dávila

Trabajadores de la Sección 147 acuden con el alcalde Mario Dávila Delgado a pedir apoyo, esto en su interés de acudir a la Ciudad de México y de buscar un acercamiento con Andrés Manuel López Obrador.

El día de ayer acudió un grupo de trabajadores para dialogar con el alcalde Mario Dávila y solicitar su apoyo, que por cuestiones de agenda no se encontraba y fueron atendidos por la encargada del despacho Yolanda Acuña.

Néstor Torres Terrazas, Secretario General de la Sección 147 señaló que el objetivo de esta visita fue para conocer primeramente el resultado de la gira que realizo la semana pasada el alcalde a la Ciudad de México y que se informe a los trabajadores de las gestiones y logros que se tuvieron.

Además, mencionó que se presentaría algunas peticiones de los obreros, que principalmente es el apoyo para viajar a capital del país, para intentar presentarse ante el Presidente de la República y pedir su intervención en el tema AHMSA.

Señaló que continuarán buscando apoyo para poder continuar con las gestiones y esperan tener un buen resultado del acercamiento con el edil.