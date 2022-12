Paralizada la Siderúrgica 1

La falta de producción de la Planta 2 de Altos Hornos de México ocasiona que la Siderúrgica 1 también se encuentre paralizada, por lo que ambas plantas concluirán el año sin producción, pero esperan iniciar el 2023 con un mejor panorama.

Sin duda las condiciones con las que AHMSA concluye el 2022 genera incertidumbre no sólo entre los trabajadores, empresarios, sino en la población en general que dependen tanto directa como indirectamente de la empresa.

Luego de que se diera a conocer que la Planta 2 cerrará el año sin producción, al continuar las fallas eléctricas que mantienen parados los equipos, se indicó que también en la Siderúrgica 1 están parados.

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147 señaló que mientras no esté operando el Alto Horno y la Colada Continua, no se envía planchón para procesarlo en la Laminadora Caliente, y se encuentran en espera.

Mencionó que el paro que se mantiene en Planta Dos se refleja en la producción de la Planta Uno, pero confían que iniciando el año se retome la producción.

"Esperamos que el próximo año cambie la cosa y empiece el año trabajando para iniciar con todo, porque la verdad ahorita no hay nada y esto nos afecta (trabajadores), porque si no hay producción no hay bono y el bono es una compensación que dan por el esfuerzo, pero si no hay producción, no hay bono y no hay lana".

Señaló que los paros que se mantienen en los departamentos permiten realizar los cambios de turno y ajustes necesarios para el fin de año y de esta manera los trabajadores puedan pasar la noche de fin de año en familia.