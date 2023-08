Paro Minero seguirá

Trabajadores de Altos Hornos de México mantendrán los bloqueos y no desistirán hasta que se les paguen las semanas pendientes, esto luego que se les ha llamado a abandonar este movimiento.

Los trabajadores manifestaron que continuarán firmes en el movimiento que inició hace un mes, en exigencia del pago de las semanas y prestaciones pendientes, que ya suman 15 semanas pendientes.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático llamó a los obreros a liberar los accesos, al mencionar que no se tuvo ningún resultado con estos bloqueos, en donde no se han liberado los pagos a cuatro semanas desde que iniciaron y que únicamente afectan la llegada de los inversionistas.

Así mismo, el día de ayer en la entrevista dada por Alonso Ancira Elizondo, señaló que existen inversionistas asiáticos que se encuentran interesados en la empresa, pero no han visitado la acerera debido al bloqueo que se mantiene.

Por su parte los trabajadores señalaron que no desistirán del movimiento, al mencionar que a pesar de que los accesos estaban libres, la empresa incumplía con el pago de los salarios y únicamente se beneficiaban los dueños y los dirigentes sindicales con la venta de chatarra y otros materiales.

"Es necesario seguir con la lucha, como quiera, si no estuviéramos, no nos iban a pagar, es lo mismo, sale igual, los únicos que se benefician son los dueños y Leija con la venta", indicó.

Mencionaron que a pesar de las declaraciones, no creen en la llegada de inversionistas, estos se ha venido manejando desde hace tiempo y no se ha concretado, por lo que ya no creen.