Participan alumnos en concurso de danzas

Se lleva a cabo el Concurso Regional de Danzas Folclóricas, evento en el que participaron alumnos de distintas escuelas primarias y secundarias, quienes a través del baile, demostraron su destreza y pasión por el folclore, ejecutando hermosas coreografías y trajes tradicionales.

La directora de Educación, Gladys Villarreal , explicó que los alumnos participaron en cuatro categorías, de acuerdo a sus edades, premiando a cada categoría.

Los resultados finales fueron los siguientes: Categoría "A" (Escuela primaria): El primer lugar fue otorgado a la Escuela Primaria Club de Leones No. 1; en la categoría "B" La Escuela Primaria El Chamizal; en la categoría "C" la Escuela Primaria Club de Leones No. 1.

En la categoría "B" (Danza, primaria): El primer lugar fue para la Escuela Harold R. Pape; mientras que en la competencia de secundarias, se premiaron dos modalidades: baile y danza. Los ganadores fueron: La secundaria Andrés S. Viesca, y la Secundaria Carlos Espinoza Romero, que se llevó el primer lugar en esta modalidad, cautivando a todos con su interpretación llena de emotividad y destreza técnica.

Gladys Villarreal, destacó la importancia de este tipo de actividades porque forman el desarrollo integral de los estudiantes, porque no buscan impulsar solamente sus habilidades artísticas, también les brinda una alternativa creativa que los aleja de las drogas y otras acciones negativas.

En este evento se contó con la presencia de autoridades y funcionarios del área educativa de Monclova y la región centro, y fueron los encargados de hacer la entrega de reconocimientos a los alumnos ganadores.