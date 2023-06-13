Participarán esposas de Altos Hornos en Rib Eye Fest

La Presidencia Municipal incluirá a esposas y ex esposas de trabajadores de Ahmsa que quieran vender antojitos mexicanos y poner una lotería en el Estadio Monclova el día en que se realice el evento del Rib Eye Fest, el sábado 23 de junio.

El regidor de Fomento Económico, Leonardo Hernández mencionó que esta es la tercera edición del Rib Eye Fest y lo organizan directivos de Acereros y Presidencia Municipal; y la propuesta que llevarán a la mesa es la apertura para que las familias que dependen de Ahmsa puedan colocarse al exterior para vender antojitos mexicanos.

Destacó que buscan aprovechar que en el evento hay cartelera artística y cultural, luego que hay la presentación de varios grupos musicales y la intención es aprovechar que asiste una gran cantidad de personas.

La idea de incluir a esposas y ex esposas de obreros, es para que puedan aprovechar y generar algo de recursos, pues consideran que hay una derrama económica de hasta 3 millones de pesos en este evento.

Claro, considerando las compras que harán los equipos para su participación en el concurso del Ribeye, las inscripciones, renta de toldos, mesas y sillas.

En Presidencia Municipal hay una lista de más de 100 emprendedores que participan consuetudinariamente en eventos que organiza el municipio, sobre todo, en plazas al aire libre.

Y ahora con la inclusión de las familias de Ahmsa, se estima que son alrededor de 200 mujeres las que participan en un grupo organizado y se espera que la mayoría participe.

“Queremos buscar espacios para las esposas de obreros, es en la explanada del estadio, que haya esa economía a parte, la gente que visita, que vendan antojitos, tostadas, tacos, y pongan una lotería todo de forma gratuita para ellos”, finalizó.