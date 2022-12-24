Pasa navidad solo y en una ciudad extraña

Sólo y en una ciudad extraña, así es como don Rogelio de la Fuente de la Fuente pasó este 24 de diciembre, en espera de llegar a la ciudad de Linares Nuevo León, de donde es originario.

Desde el pasado viernes don Rogelio fue resguardado en el albergue de Protección Civil de Monclova, luego de estar en la Central de Autobuses pasando la noche ante las bajas temperaturas.

Don Rogelio comentó que es originario de Linares, pero viajó a Piedras Negras con un amigo, con el fin de encontrar trabajo de empacador en la ciudad fronteriza, esto a sus 75 años de edad, pero al no encontrar una oportunidad busca la manera de regresar a su ciudad natal.

No tiene familia, únicamente hermanos, por lo que no cuenta con alguien que le brinda ayuda, únicamente recibe la pensión por parte del Gobierno Federal, por lo que espera que se entregue para poder viajar.

Por el momento se encuentra varado en la ciudad, sin recursos para viajar a Linares, por lo que fue auxiliado por Bomberos al no tener un lugar para pasar la noche y sobre todo por las bajas temperaturas que se registraron desde el pasado jueves por la noche.

“Pues buscamos un lugar en donde uno pueda quitarse el frío, porque en la calle no se puede vivir, hay muchas personas que se mueren en este tiempo, en el frío, se duermen y ya no amanecen, uno tiene que estarse moviendo todo el tiempo, caminar, pero uno se cansa”.

A pasar de su avanzada edad, y sin familiares que lo apoyen, paso esta Navidad en el albergue de Protección Civil y Bomberos, acompañado de más personas en situación de calle y con el apoyo de los elementos de esta corporación.