Pavimentarán 250 cuadras este 2019

Monclova cerrará el año 2019, con más de 250 calles pavimentadas, anunció el alcalde, Alfredo Paredes López, durante el arranque de una obra de pavimentación en la calle Cesáreo Castro de la colonia Carranza.

Informó que ya se coordinan con el Gobierno del Estado, para determinar qué calles a pavimentar traen en su programa y cuales incluye el Gobierno Municipal; a la par se cuenta con un programa de recarpeteo que se aplicará en puntos como el puente de AHMSA, prolongación Juárez y la calle Adolfo López Mateos, frente al parque Xochipilli uno, que ya requieren de mantenimiento.

En torno a las 250 calles que serán pavimentadas, se cuenta con una lista de arterias que incluyen varias calles del Fraccionamiento Azteca y colonia La Loma, así como en la colonia Loma Linda, donde recientemente se introdujeron líneas de drenaje en varias cuadras, mismas que están incluidas en el programa de pavimentación.

“Traemos un programa muy nutrido de pavimentación, que nos permitirá cumplir con las peticiones que los vecinos nos han hecho llegar durante la presente administración, y vamos redoblar esfuerzos para poder cumplir antes de concluir este año” dijo el jefe de la comuna.

Para lograr que el beneficio llegue a la mayor cantidad de ciudadanos, dijo que se está haciendo la mezcla de recursos con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, con el fin de multiplicarlos y buscar la pavimentación de un número mayor a las 250 calles, anunciadas al principio.