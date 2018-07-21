Pavimentarán la Eliseo Mendoza

Con una inversión de 3.1 millones de pesos, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio el banderazo a la obra de pavimentación en la calle Trece de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto.

En su gira por la Región Centro del Estado, el Gobernador junto a funcionarios estatales y municipales, llegó a este sector para cumplir así con uno de sus compromisos de campaña.

Dicha obra se realizará con concreto asfáltico, red de agua potable, instalación de red de alcantarillado sanitario, construcción de banquetas, guarniciones y la instalación de la red de alumbrado público.

En el evento estuvieron presentes decenas de familias beneficiadas.

Su periodo de ejecución es de cinco meses, con esta obra cerca de 120 familias resultarán beneficiadas.

Jazmín Guadalupe Huerta Quiroz, vecina del sector, proporcionó un mensaje para la comunidad y especialmente para el Gobernador.

“Muchas gracias por esta obra que añoramos por años, podemos ver un entorno más agradable para nuestras familias, nos da gusto comprobar que no nos equivocamos al elegirlo como Gobernador”, comentó.

Dijo que las cosas no cambian de la noche a la mañana pero al final del camino las condiciones de vida para los monclovenses serán mucho mejores, pidió que autoridades estatales no aflojen el paso, pues si siguen trabajando como hasta ahora pasarán a la historia como gobernantes que lograron el cambio verdadero respondiendo a las necesidades del pueblo.

Se dio el banderazo a la obra de pavimentación en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto.