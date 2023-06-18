“Pediré justicia aun después de muerta”

“Hasta el día que me muera seguiré exigiendo justicia y después de la muerte vendré a estirarles los pies”, señaló Laura Vielma quien señaló que en otros casos como el maltrato animal, se ha logrado encarcelar a los responsables pero a Rubi la autoridad la tiene muy consentida.

Desde el 28 de julio del 2017, la familia Ledezma y Carrizales Chapa caminan sobre una tempestad, luego que Rubí Carrizales de entonces 22 años de edad condujo un vehículo Malibú en estado de ebriedad con tres menores a bordo, entre ellas Leyda Camila Ledezma Vielma.

1 / 3 La ley ha protegido a Rubí por seis largos años. 2 / 3 El fatal accidente cobró la vida de la señora Yolanda Carrizales y a los días la de Camila. 3 / 3 “Yo me quedo con la Camila que conocía, no a la que le inventaron cosas que nunca hizo”, dijo su mamá. ❮❯

Chocó contra unos tubos de contención por lo que el vehículo giró y se impactó con un automóvil Mazda en movimiento el cual era conducido por la señora Yolanda Carrizales, quien perdió la vida al instante, mientras que Camila falleció el 31 de julio.

En pocas semanas se cumplirán seis años del lamentable accidente en el que perdiera la vida Camila, en ese entonces la abogada de la familia externó que el proceso podría tardar dos años en resolverse, sin embargo, van más y no se le ve el fin y castigo.

“Claro que tuvo que ver mucho los errores que cometieron en la Fiscalía General del Estado y si la abogada no lo hubiera señalado, le hubieran dado carpetazo y aún así se tuvo que empezar de cero”.

Desde entonces, a Rubí se le ha visto en bares y fiestas, la presunta responsable del accidente ha recurrido a todas las argucias y recursos que le ofrece la ley para evadir pisar la cárcel, amparo tras amparo y una última revisión del caso, con el cual se le terminaron los “as bajo la manga”.

Todo el proceso lo califica como descarado por parte de las autoridades y de Rubí, pues en las primeras audiencias salió por la puerta trasera de los juzgados, señalando que tiene “palancas” y por ello no se le ha otorgado un castigo, a comparación de otros casos.

Laura Vielma comentó que el maltrato de los perritos por parte de funcionarios públicos si fue impactante, ayudó mucho que acudiera la figura pública de Arturo Islas Allende para las manifestaciones, pero también otros casos que no han sido tan graves sí tuvieron pronta solución o aprehensión.

“A nadie le va a doler más que a los familiares, hasta que no lleguen a estar en nuestra posición no van a saber qué se siente. Yo creo que las leyes han ido mermando mucho y benefician más al presunto culpable que a las personas que salieron afectadas o murieron”.

La mamá de Camila dijo al Periódico La Voz que luego del hecho muchas personas la criticaron como madre y su responsabilidad, e incluso mancharon la imagen de la menor diciendo que andaba en malos pasos y se dedicaba a algo que no era verdad.

Laura conocía quien era su hija y siempre se tuvo una buena comunicación porque se tenían confianza, le daba consejos y estaban en contacto y si salía Camila con sus amigas o con su hermana le enviaba fotos, le avisaban cuando estaban en el lugar o pedían que sus papás las recogieran.

“Solamente porque uno como padre exige justicia muchos piensan que queremos obtener algo a cambio, son distintas opiniones, así con las redes sociales, como te favorecen también te pueden destazar. Me juzgaban más a mí que a Rubí que era la borracha y que tenía antecedentes”

Han pasado casi seis años, día tras día Laura Vielma no ha dejado de sentir coraje e impotencia por cómo ocurrieron las cosas y que no se reconozca la verdad, que pueda más el dinero y las influencias a la impartición de justicia.