Pedirían examen de ADN

El Fiscal de Personas Desaparecidas de la Región Centro Desierto dijo que aunque en las ultimas revisiones físicas realizadas a la persona que vaga por la plaza principal existen algunas similitudes con José Ausencio Quintero , la familia del mismo quiere estar seguras de que es su familiar desaparecido desde hace 26 años, por lo que están dispuestos a solicitar un examen de ADN para determinar el parentesco.

Ricardo Hipólito explicó que, aunque "el indigente enamorado" sí cuenta con la cicatriz en el rostro como la que tenía José Ausencio, la realidad es que otras similitudes importantes como son los tatuajes en pierna y manos, así como la herida de bala en el pie, no los tiene, por lo que se dará continuidad a la investigación.

"Por ahora la familia no ha confirmado su viaje a Coahuila, les enviamos las fotos y los videos tomados a la persona, pero hasta el momento ellos no deciden si consideran que es o no es su hermano, por lo que han puesto en duda su viaje al estado".

Explicó que con la información que se ha enviado a la familia hasta el momento, ellos están determinando, pues una parte de los 11 hermanos dicen que no es, mientras que otros aseguran que el parecido es mucho, por lo que pretenden darle avance a la investigación y tratarán de venir a corroborar el parentesco en los próximos días.

Indicó que, aunque el examen de ADN podría ser la resolución definitiva de este caso, por lo que tienen que esperar a que se dictaminen los términos legales como son un alto porcentaje de similitudes, pues es la forma en que oficiosamente la fiscalía puede ordenar el peritaje y el examen de ADN.