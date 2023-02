Pega a bares la ley antitabaco

El empresario restaurantero Bretón Echeverría Vitali externó que la ley antitabaco ha tenido un gran impacto en los establecimientos que se dedican más al giro de la venta de bebidas embriagantes que a los de comida.

Comentó que las nuevas modificaciones que se implementaron a nivel federal se hicieron a ciegas y sin preguntar a las diferentes cámaras empresariales las afectaciones que esto pudiera traer. Además de ser la ley una de las leyes más estrictas en todo el mundo, donde se busca el no dañar la salud de los niños.

"Mucho restaurantes hicimos adecuaciones y se gastó un buen de dinero, aun estando en crisis respetamos eso, ahora dice que no, no son coherentes con sus leyes y el problema es que si afecta, algunos restaurantes tienen la costumbre de no dejar fumar adentro de las instalaciones, pero hay algunos negocios que venden más alcohol y a los cuales si les está pegando muy fuerte de este cambio".

Indico que en su negocio les afecta relativamente, hay de negocios a negocios y los legisladores no tomaron en cuenta las leyes a los que se las aplicaron y lo hicieron obligatorio, por eso algunos están buscando ampararse y a nivel nacional ya se dio el primer amparo a esta ley.

Señaló que para eso están creadas las diferentes cámaras empresariales, para llevar y dar a conocer los opiniones de los beneficiarios o afectados. Añadió que no ayuda mucho que todos los productos hayan aumentado de precio, aunque se trata de encontrar lo más barato y se trata de ajustar el negocio restaurantero para no llegar a un punto de cierre.