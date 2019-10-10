Pegaría austeridad a lucha antilavado

WASHINGTON, EU.-La salida de funcionarios federales clave derivada de la austeridad instrumentada por la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador representa ya un reto para el combate de los flujos ilícitos de dinero, considera el Departamento del Tesoro de EU.

Según un documento publicado a fines de septiembre, el Tesoro estadounidense aseguró que medidas de la actual Administración mexicana como el tope a los salarios en el Gobierno federal provocaron la salida de personal considerado clave en las tareas de combate al flujo ilegal de dinero.

“(Es un) reto, la pérdida de personal clave debido a las medidas de austeridad, incluyendo recortes de salarios, promulgadas por la nueva Administración”, apunta el reporte trimestral más reciente del Departamento del Tesoro sobre el “Diálogo Estratégico sobre Finanzas Ilícitas” entre México y EU.

Desde fines de 2018, EU advirtió ya de la pérdida de personal con el nuevo Gobierno en México; las dos instituciones que colaboran con EU en el combate antilavado son la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Apenas en junio, REFORMA publicó que más de 11 mil 144 funcionarios federales habían abandonado el Gobierno federal entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de mayo de 2019 siendo Hacienda la que más renuncias concentraba entonces con un total de 3 mil 129 bajas.

También en junio, el presidente de la CNBV, Adalberto Palma, dijo en entrevista con REFORMA que al menos 121 funcionarios habían dejado el organismo debido a la reducción en sus salarios y la pérdida de prestaciones como el salario médico, pero descartó que la vigilancia sería relajada.