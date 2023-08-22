Pelean familiares durante velorio de la pequeña Emily

Emily de apenas 5 años llegó sin vida a la Clínica 7 del Seguro Social luego que su madre Yesenia Guadalupe Treviño Zamora la encontrara sin vida, aparentemente se debió por una broncoaspiración, que luego se dijo fue por insuficiencia respiratoria.

Los familiares paternos dudaban de las condiciones en las que Emily falleció, quien estaba al cuidado de su mamá Yesenia durante las vacaciones, aunque la Pronnif designó a su abuela Inés como cuidadora oficial, la señora pasaría por una cirugía que la imposibilitaría de cuidar a sus nietos y decidió dejarlos con ella sin avisar a la procuraduría.

Por su parte, Isaac Treviño papá de Yesenia, explicó que todo se debió a qué Emily se metió a la alberca el pasado sábado y derivó en que su salud se deteriorara, señalando que la señora Inés no tiene la información correcta para culpar a su hija.

“La niña fue revisada por el Seguro Social cuando falleció, ¿entonces de que tiene duda? Siempre le han arrebatado los hijos a Yesenia porque su hijo no ha valido ma..”, expresó acalorado el señor Isaac.

A lo que la señora Inés contestó que eso ha pasado porque ambos padres son adictos y el mugrero lo tenía en su propia casa, finalizando con “si usted hubiera sido un buen padre hubiera empezado por ahí”.

Esto hizo que los dos abuelos comenzaran a gritar y discutir más, lo que fue escuchado por el papá de Emily, Junior, quien se acercaba pidiéndole que se saliera de la funeraria. Entre la señora Inés y Yesenia intentaron calmarlo pero les fue imposible y ambos hombres terminaron golpeándose para luego caer al piso y seguir peleando.

Los presentes se acercaron para separarlos por el cuello y la espalda, sacando de las instalaciones al señor Isaac mientras que Junior se quedó cerca del féretro de Emily, dejando un ambiente tenso y de llanto de sus familiares.