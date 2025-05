Peligro por pipas de gas "piratas"

En un recorrido realizado por La Voz, se pudo constatar una situación alarmante que pone en riesgo a miles de familias de la región: al menos seis pipas de gas LP de empresas foráneas circulan todos los días por colonias, zonas escolares y comercios sin ningún tipo de control ni supervisión por parte de Protección Civil.

Las unidades, pertenecientes a las firmas San Carlos, Sultana, Sony Gas y RAM, no cuentan con protocolos básicos de seguridad. Según trabajadores de las mismas compañías, las pipas se llenan "donde se pueda", sin una planta fija ni infraestructura adecuada. "Nosotros no tenemos una base, dejamos las pipas estacionadas en la calle o en patios prestados. No hay capacitación ni procedimientos, cada quien lo hace como cree que está bien", confesó uno de los conductores entrevistado por este medio.

Además de carecer de instalaciones formales, estas empresas tampoco tienen oficinas visibles ni líneas de atención para emergencias. En caso de una explosión o un accidente, no hay a quién reclamarle. "Ni nosotros sabemos quiénes son los dueños. Nos contrataron por redes sociales, nunca nos han presentado a ningún directivo", agregó otro trabajador.

Durante el recorrido, La Voz observó cómo estas pipas se estacionan cerca de escuelas, tianguis y zonas habitacionales, algunas incluso con fugas visibles o sin los señalamientos de riesgo que exige la ley. La denuncia ciudadana crece día con día, pero hasta ahora no ha habido respuesta de las autoridades.

Lo más preocupante es el silencio de Protección Civil. Aunque el reglamento municipal obliga a inspeccionar y supervisar cada unidad que transporta gas LP, estas pipas siguen circulando como si fueran invisibles. No hay operativos, no hay sanciones, no hay medidas preventivas.

La comunidad teme una tragedia. "Un mal movimiento, una chispa, y esto se vuelve una bomba. No queremos que pase algo para que entonces sí reaccionen", señaló una vecina de la colonia Independencia, donde diariamente circula una de las pipas de la firma RAM.

Las seis unidades identificadas por esta redacción —dos de San Carlos, una de Sultana, una de Sony Gas y dos de RAM Gas— representan un riesgo constante. La operación de estas empresas, que claramente trabajan al margen de la ley, debe ser detenida de inmediato