Se han entregado más de 60 mil placas

Monclova; Coah.-Este año, más contribuyentes han respondido positivamente al llamado para cumplir con el pago de derechos vehiculares y el proceso de replaqueo. La Oficina de Recaudación Local reportó un aumento del 7% en la participación ciudadana respecto a años anteriores, superando las metas previstas.

A la fecha, se han entregado cerca de 60 mil juegos de placas, lo que representa un avance del 57% de la meta, por encima del promedio del 50% registrado hace tres años.

"Generalmente solo paga el 50%, pero esta vez llegamos al 57%, lo que indica un mayor compromiso de la gente", destacaron autoridades de la oficina recaudadora.

Además, hicieron énfasis en que los recargos para quienes no pagaron en el primer trimestre son bajos, rondan entre 200 y 250 pesos, por lo que no es motivo de alarma. "Es un monto accesible que no debería frenar a nadie para regularizarse", señalaron.

Aunque el flujo de personas es constante durante todo el año, diciembre suele ser el mes con mayor afluencia. No obstante, las autoridades recomendaron no esperar a que se acerque el cierre del año y aprovechar las condiciones actuales, ya que aún no se define si habrá aumentos a partir del 1 de mayo.

"El momento para ponerse al corriente es ahora. Los recargos son mínimos y es mejor no dejarlo para después", concluyeron.