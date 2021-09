PEMEX no se quedará con AHMSA

Altos Hornos de México se ha convertido en el "juguete preferido" del Presidente de la República y lo usa cada vez que quiere ocultar algo o desviar la atención, como en esta ocasión, así lo señaló el director de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la empresa acerera.

Francisco Orduña Mangiola señaló que Altos Hornos de México ha sido víctima de una extorsión por parte del Gobierno Federal y sigue siendo de los ataques por parte de las autoridades.

Durante los últimos días han salido una serie de declaraciones por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como de dependencias federales, señalando a la empresa por incumplimientos, sin embargo AHMSA ha cumplido en tiempo y forma, con todo lo que se estableció dentro de los acuerdos pactados con las autoridades.

La suspensión que se dio del acuerdo de venta del 55 por ciento de las acciones de la familia Ancira, así como la integración del fideicomiso en Estados Unidos, genera la molestia del Jefe del Ejecutivo Nacional, por lo que durante esta semana se presentaron una serie de ataques.

Sin embargo, Orduña Mangiola señaló que la empresa ha cumplido con todo lo que se estableció en el acuerdo, y continúa trabajando para la recuperación de la siderúrgica local, en donde se espera que para el mes de octubre se recupere la producción de 300 mil toneladas mensuales.

Indicó que la empresa se encuentra estable, y pronto recuperará los niveles de producción que se tenían antes de las acciones que llevó a cabo el Gobierno Federal en 2019, lo cual será favorable ante el aumento en el precio del acero que existe actualmente, y que está más allá de lo normal, al cuadruplicar el precio que se maneja regularmente.

"La situación de AHMSA ha venido mejorando, ya tenemos bastante flujo propio, lo que nos va a permitir ir incrementando la producción a finales de septiembre, veremos duplicado lo que se producía en enero, donde andábamos en 120 mil toneladas, vamos a llegar a 250 mil a finales de septiembre principios de octubre, con miras a llegar a 300 mil, que ya es una situación prácticamente normal".

La recuperación de la empresa y el actual precio del acero en el mercado ha permitido que de nueva cuenta se tenga acercamiento de empresas que desean asociarse con Altos Hornos de México, una de ellas latinoamerciana y la otra asiática.

También ha permitido enfrentar los pasivos que se tenían de tiempo atrás y que poco a poco se están atendiendo, en donde reconoció la paciencia y el apoyo de proveedores, que han sido solidarios, y de los clientes, que se mantuvieron firmes a pesar de todas las presiones de la federación.

NO PASARÁ LA EMPRESA A PEMEX.

El Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas negó que la empresa vaya a pasara manos de PEMEX, ya que no se ha incumplido con el acuerdo para el pago de la reparación del daño, y estas declaraciones solamente son un invento para ejercer presión y principalmente para engañar a la opinión pública.

Estas declaraciones se dan ante la molestia del Presidente de la Republica por el hecho de que se constituyó el fideicomiso que se había establecido, en Estados Unidos, sin embargo ellos revisaron jurídicamente la situación y no existe ningún impedimento legal para que se realice de esta manera.

Se desconoce cuál era el interés de que se integrara el fideicomiso en México, sin embargo después de lo que pasó con los fideicomisos en el país, tras su desaparición, existe mayor seguridad al constituirlo en Estados Unidos.

MANIPULA INFORMACIÓN EN CASO ANTAIR

En cuanto a las declaraciones que el Jefe del Ejecutivo Nacional realizó en torno al servicio de aeronaves, en donde señaló el pago de viáticos al ex Gobernador Rubén Moreira Valdez, Orduña Mangiola dijo que la información que se presentó está sesgada y parcializada, para un fin.

Mencionó que si el Gobierno Federal cuenta con esa información, es porque ellos mismos la hicieron llegar.

Indicó que Antair empresa aérea subsidiaria de AHMSA es una empresa que presta servicios aéreos, y en el caso del anterior sexenio, el Gobierno de Coahuila determinó que le convenia contratar el servicio de transportación de Antair y así se hizo.

Se prestó un servicio, así como se realizó a otras empresas y fueron totalmente documentados, por eso las autoridades tienen las bitácoras de vuelo, por que la empresa las proporcionó y no existe ninguna irregularidad.

Aquí la irregularidad, dijo, es el hecho que el Gobierno Federal dé a conocer la información para uso político, porque es lo que se está haciendo con la información que regularmente se entrega a la Dirección General de Aviación.

AHMSA SE RECUPERA

Sobre la situación por la que atraviesa AHMSA, Orduña Mangiola indicó que la producción de la empresa está normalizándose, aún hay departamentos que están detenido, pero conforme vaya incrementándose la producción se irán reabriendo.

Indicó que la situación financiera de la empresa continúa siendo complicada, pero ya no en las condiciones dramáticas que los puso el golpeteo del Gobierno Federal, ante el invento del supuesto soborno a Emilio Lozoya, el cual se comprobó que no existe como tal, sino que fueron pagos por servicios que prestó cuando aún no era funcionario público.

"Hay que recalcarlo Ancira nunca ha sido juzgado por el tema de Agronitrogenados, ese es un invento de extorsión, porque ni siquiera él (Alonso Ancira) recibió el dinero, lo recibo Altos Hornos todo comprobado fiscalmente".

Señaló que a pesar de los problemas que ocasionó este inventó, se han recuperado las líneas de crédito, clientes, lo que ha permitido a la empresa tener esta recuperación.

Actualmente la empresa analiza las opciones con nuevos inversionistas, que estén dispuestos a que la empresa se recupere, que trabaje y que realmente quieran pagar, ya que este es fue uno de los problemas que se tuvieron con la Alianza Minerometalúrgica Internacional, que no efectúo ningún pago.

"El problema con la AMI es que la quería gratis, nosotros fuimos muy abiertos, tuvieron acceso absolutamente a toda la empresa, incluso se pasaron de la raya, empezaron a hablar con autoridades como propietarios de AHMSA, cuando eso era absolutamente irregular", indicó.

Señaló que estos son negociaciones que se tienen que dar, pero pidió a los trabajadores que estén tranquilos porque se está buscando que la empresa siga operando y proteger las fuentes de empleo.