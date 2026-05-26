Simulacro de incendio en PEMEX Monclova evalúa tiempos de respuesta

Un simulacro de incendio realizado en instalaciones de PEMEX permitió medir la capacidad de respuesta y coordinación entre brigadas internas y cuerpos de emergencia de Monclova, logrando movilizar unidades en un lapso de nueve minutos y concluir el ejercicio completo en 16 minutos.

El director de Protección Civil municipal, Pedro Alvarado, informó que el ejercicio tuvo como escenario un incendio en uno de los tanques de almacenamiento de la empresa, lo que activó los protocolos internos de seguridad. "Fue un simulacro interno, la temática era un incendio en uno de los tanques, activaron sus protocolos y para nosotros fue una oportunidad de conocer nuestros tiempos y nuestro actuar en coordinación", explicó.

Detalló que el simulacro inició a las 11 de la mañana, momento en que se realizó la llamada directa a la Central de Bomberos para evaluar el tiempo de reacción de las corporaciones municipales. "Desde que se recibe la llamada hasta que llegan las unidades fueron 9 minutos, mientras que todo el ejercicio duró 16 minutos".

El funcionario calificó como positiva la respuesta tanto de brigadas internas de la empresa como de las autoridades municipales, al considerar que se trata de tiempos oportunos ante una contingencia de este tipo. "Estamos hablando de evacuación, atención de brigadas internas y la movilización de la unidad municipal. Son tiempos muy buenos".

Alvarado aclaró que Protección Civil no ingresó al área operativa debido a que se trató de un simulacro exclusivo de la empresa, en el que el municipio acudió únicamente como observador para medir tiempos de respuesta. Destacó además que las instalaciones cuentan con medidas preventivas suficientes para atender cualquier eventualidad.

Añadió que ante un escenario real, la capacidad de almacenamiento de agua y los sistemas internos permitirían contener rápidamente cualquier incendio.