¡Pena Máxima!

Una sentencia de 50 años de cárcel recibieron Néstor “I” y Gerardo “F”, los asesinos del ingeniero Osvaldo Ramos, al que mataron solo para robarle su vehículo versa del año.

Después de un largo proceso legal, los acusados comparecieron por última vez ante los jueces, Homero Salinas Rodríguez, Hiradier Huerta Rodríguez, así como Miguel Castillo, encargados de seguir el proceso legal por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

En la audiencia, la agente del Ministerio Público Sofía Martínez, recordó que los sentenciados son responsables del delito ocurrido en agosto del 2016, donde le arrebataron la vida al joven profesionista para robarle el vehículo Versa que había comprado.

De acuerdo a la información del expediente 273/ 2016, la Agencia del Ministerio Público de No Localizados, recibió la denuncia por la desaparición del ingeniero de 24 años de edad, quien había salido de su domicilio para ir a casa de su novia, pero no llegó a ningún lado.

Días después, gracias a una llamada anónima a los números de emergencia encontraron el cuerpo de la víctima en un paraje conocido como “Las Vacas”, en Ramos Arizpe.

Durante los alegatos finales, el Agente del Ministerio Público presentó a la madre de la víctima, Aurora López, a la novia Karen Torres, así como a un tío, quienes reafirmaron que esta situación les cambió completamente la vida.

“Desde hace 21 años quedé viuda, trabajé en cuerpo y alma para sacar adelante a mi hijo, darle estudio, estaba orgulloso de quien era y lo que había logrado y repentinamente lo apartaron de mi lado, nada de lo que hagan podrá regresármelo ni recuperar mis ganas de vivir”, declaró la madre de la víctima.

La defensa de los acusados solicitó una pena justa, pero sobre todo apegado a la ley al considerar que 50 años de prisión es un exceso pues tenían hijos, madre y esposa, lo que representaría un duro golpe.

Este argumento no fue válido, pues el Tribunal de Justicia decretó una sentencia de 50 años de prisión en el penal de Saltillo donde estaban recluidos desde hace más de un año.

Los acusados purgarán una pena de 50 años de prisión, recuperando su libertad en agosto del 2066, además deberán pagar casi medio millón de pesos a la madre de la víctima por concepto de reparación del daño.