Pendiente atención a niños con Cáncer

Doce niños de Monclova no han recibido tratamiento para el cáncer que padecen, la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social ha regresado a los familiares desde hace tres meses, la asociación Sonrisa ha estado apoyando económicamente a los pacientes y exhortó a las autoridades a no provocar la muerte de inocentes.

Margarita Aguilar, presidenta de la asociación Sonrisa Luis Adrián Tijerina, indicó que en la pasada marcha realizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, participaron varias mamás de niños que padecen cáncer. La asociación sabe de 12 casos de niños de 2 a 16 años de edad, quienes por falta de medicamentos están perdiendo la vida poco a poco.

“No hay quimioterapias ni nada, los regresan de la Clínica 25 del Seguro Social, aunque de repente si tienen para medicamentos. Esto obviamente está afectando la salud de los pequeños y atrasando el avance del tratamiento, nosotros tuvimos que apoyar a un niño con el costo que es de 31 mil pesos”.

Señaló, las familias no se dan abasto con el dinero y buscan donde pueden, mientras que el personal del IMSS les dice que no hay y que regresen la siguiente semana. La asociación mandará un escrito a los directivos del instituto, hacen el llamado a las autoridades y que se pongan la mano en el corazón antes que provocar la muerte de personas inocentes.