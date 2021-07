Pendientes 36 ex obreros de liquidación

Muchos de los trabajadores de más de 60 años que voluntariamente salieron de Altos Hornos de México recibieron menos del 50% de lo que les correspondía en su finiquito, esto debido a la desesperación por la falta de recursos en sus hogares, también hay obreros que siguen esperando la resolución de su demanda.

Un total de 116 obreros de Altos Hornos de México firmaron su baja voluntaria, esperaron a que la empresa los finiquitara pero debido a la situación económica que prevalece dentro de la siderúrgica no se hizo en tiempo y forma. Los ex trabajadores se deslindaron por completo del Sindicato Nacional Democrático al no sentir el apoyo pues nunca se presentaron a defenderlos incuso se emitió un aviso de que si no se presentan en la próxima audiencia que será el próximo 11 de agosto, irán por ellos jurídicamente.

Lo anterior lo dio a conocer Melba Farías Zambrano Diputada Federal quien estuvo apoyando a los ex obreros, dijo que de los 116 que demandaron a AHMSA ya solo 36 trabajadores esperan su finiquito.

Los ex trabajadores tienen más de dos años esperando su terminación por parte de la empresa, incluso existe el caso de uno de ellos que tiene tres años que salió de la empresa y hasta la fecha no ha recibido terminación, ya excedió el límite legal.

"No a todos les han pagado como corresponde, muchos por desesperación aceptaron lo que AHMSA les daba sin tomar en cuenta los años de trabajo y los beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo", comentó la diputada.

Dijo que algunos recibieron menos del 50% de lo que les tocaba había uno que le tocaba 2 millones de pesos y la empresa lo finiquitó con 800 mil pesos, ellos aceptaron por la desesperación y la situación económica generada por la pandemia.

Lamentablemente murieron cuatro obreros que estaban buscando su terminación, en estos casos buscan la forma de que se brinde a la esposa porque son derechos ya ganados, desgraciadamente no se les entregó. Melba Farías dijo que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Monclova nunca se recibió la denuncia de los ex obreros, lo mismo ocurrió en Saltillo, fue en Ciudad de México donde se revisó el caso y en tres o cuatro meses hubo respuestas.