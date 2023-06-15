Pequeña niña es discriminada por padecer autismo; La dejaron fuera de la foto escolar

MONCLOVA., COAHUILA.- Por padecer autismo la pequeña Azenet ha sido discriminada durante todo el ciclo escolar y la gota que derramó el vaso fue que la dejaron fuera de la fotografía de graduación así como de diversas actividades en el jardín de niños María Guadalupe Mendoza ubicado en la colonia Hipodromo.

Fue la madre de la pequeña quien denunció está situacion, cansada de la discriminación que vive su hija, quien incluso no fue atendida de forma adecuada no solo por su maestra de grupo sino por los especialistas de educación especial.

La señora Elizabeth Rodríguez dijo que como madre sufre al ver cómo su hija que cursa actualmente el tercer grado de preescolar no es incluida en las actividades escolares, aún cuando ella ha fungido como "maestra sombra" permaneciendo en el plantel y en el salón de clase para apoyar a la docente de su hija.

Mencionó que la pequeña Azenet no fue incluida en actividades como festejos de disfraces, presentación de canto y declamación ya que tiene problemas de lenguaje, sin embargo el que no la tomarán en cuenta para la fotografía de graduación y en la adquisición de la playera conmemorativa ya fue lo último que soporto.

"Hablan de inclusión y a mi niña no la incluyen, no tienen ética ni profesionalismo para tratar a niños con discapacidad, yo trato de estar siempre al pendiente pero la maestra de mi hija simplemente no me avisa de las actividades, incluso en una ocasión llevé a mi niña al jardín y no había clases, de lo que no se me dió aviso por qué ni siquiera me incluyeron en el grupo de WhatsApp utilizado por la maestra y los padres de los niños del salón.