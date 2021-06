Perderían el empleo

Coahuila

No podrían ocupar puestos laborales donde tengan contacto con la gente.

Si no se aplican la vacuna podrían no cumplir con lo necesario para ocupar un puesto.

Un total de 56 empresas participarán en el programa de Ruta Empresarial de vacunación contra el COVID, Alejandro Loya Presidente de Canacintra dijo que no es obligatorio, pero si algún trabajador se niega a aplicarse la vacuna no podrá reunir los requisitos para ocupar algunos puestos.

"No se ha contemplado que sea un requisito obligatorio, pero hay puestos de trabajo que lo ameritan, sobre todo quienes tienen mucho contacto con la gente, logramos que estos puestos se protejan porque la pandemia sigue" comentó.

Dijo que no se quiere poner como una obligación pero en un momento dado para ciertos puestos, sí sería un requisito, además es un tema de salud como ponerse equipo de seguridad, por lo que solo sería cumplir ciertos requisitos, como se está haciendo en algunos países, en México se dio oportunidad que fuera voluntario.

Explicó que no se va a cuartar a las personas, podrán seguir laborando pero probablemente no podrán cumplir ciertos trabajos por no tener la vacuna. Dijo que mientras se levantó el padrón hubo trabajadores que se negaron a aplicarse la vacuna, es un temor natural, pero fue un mínimo de trabajadores, no fue ni el 5%, la mayoría se va a vacunar sin problema alguno y de manera voluntaria.

Los módulos serán en empresas como Nemak, Maxión, Trinity, Jhoyson por mencionar solo algunas empresas grandes, pero también hay empresas pequeñas, explicó que será durante 3 días, en caso de ser necesario se sumará un día más.

"Me llama la atención que muy poca gente acudió a los módulos de vacunación normales, pero es cierto que una cantidad importante se vacunará en las empresas", comentó.

Se habían calculado poco más de 6 mil personas, pero solo son empleados, no se contempla a sus esposas o esposos o la gente que trabaja en negocios, esta Ruta Empresarial es para empresas que lograron apuntarse hay muchas que no están dentro del programa y debieron de ir a la vacuna general.

Dijo que en Canacintra se hizo un padrón y se entregó la lista a las autoridades, pero no fueron los únicos, otras empresas que no están adheridos al organismo empresarial, se sumaron al esfuerzo porque hubo comunicación entre organizaciones empresariales.

"Buscamos la inmunidad, proteger a nuestra gente, se les explica cómo funciona la vacuna, como se hace, cuales son los síntomas, los adultos mayores ya se vacunaron y fue un alto porcentaje, ya no se están enfermando, ahorita la gente enferma es de 40 a 45 años, que son los que están vacunando", comentó.